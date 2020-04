De politie in Goes heeft in de nacht van zaterdag op zondag 28 bekeuringen uitgedeeld aan mensen die zich niet aan hielden aan de noodverordening die geldt tijdens de coronacrisis. Mensen kwamen in te grote groepen bijeen en hielden niet anderhalve meter afstand van elkaar.

Agenten troffen tien jongeren aan die in een kleine studio aan het “chillen” waren en zeven mensen die te dicht op elkaar zaten in een loods.

Op een andere locatie werden meerdere jongeren betrapt omdat zij geluidsoverlast veroorzaakten. De politie bekeurde ook mensen die met drie of meer mensen in een voertuig zaten, waardoor zij niet voldoende afstand konden houden.

Iedereen moet een boete betalen van 390 euro exclusief administratiekosten.