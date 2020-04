Museum Veere heeft een online thuiswerkplaats voor jongeren geïntroduceerd. Het is een creatieve workshop voor kinderen, die normaal vier keer per jaar in het museum wordt gegeven.

Jonge deelnemers maken dan kunstwerken op basis van de tentoonstelling die op dat moment in het museum is te zien. Door de verspreiding van het coronavirus is ook het museum in Veere dicht.

Elke maandag wordt er op Instagram en Facebook een nieuwe online workshop met een creatieve opdracht geplaatst. Op de website van museum Veere staat meer informatie.

