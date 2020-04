De samenwerking in de zorg om het coronavirus te bestrijden is effectief in Zeeland. Dat stelt Joke Gaemers, de Zeeuwse directeur Publieke Gezondheidm, vrijdag.

De directeur Publieke Gezondheid, een wettelijk vastgelegde functie, is verantwoordelijk voor de GGD en voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

"De onderlinge afstemming voor de zorgcapaciteit was snel geregeld. Daarop mogen we allemaal trots zijn", aldus Gaemers.

De GHOR, onderdeel van de Veiligheidsregio Zeeland, ondersteunt de zorgorganisaties. Daarnaast coördineert de GHOR samen met de GGD de extra zorglocaties voor coronapatiënten, de verdeling van schaarse goederen en het verruimen van testmogelijkheden voor zorgmedewerkers.

'Op dit moment voldoende zorgcapaciteit in Zeeland'

"Een belangrijk uitgangspunt voor de zorgverlening is dat die zoveel mogelijk in de bestaande zorginstellingen geboden wordt", aldus Gaemers. "Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben hun zorgcapaciteit verhoogd en aangepast aan de eisen voor het verplegen van coronapatiënten."

Op dit moment is er volgens Gaemers voldoende zorgcapaciteit in Zeeland. "Het aantal ziekenhuisopnames stabiliseert. We weten niet of dat zo blijft. Dat hangt ook af van de vraag of de maatregelen na 28 april worden versoepeld. Mogelijk zou het aantal besmettingen daardoor stijgen."

Stabilisatie van het aantal ziekenhuisopnames maakt het mogelijk om op termijn de gewone ziekenhuiszorg weer op te starten. "Ziekenhuizen bekijken welke patiënten als eerste in aanmerking komen voor de uitgestelde zorg. Dit zijn met name patiënten bij wie de medisch specialist bepaalt dat langer uitstel van behandeling niet raadzaam is."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.