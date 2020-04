Een motorrijder is vrijdag aan het eind van de ochtend gewond geraakt bij een botsing met een personenauto op de A58 ter hoogte van Rilland, net voorbij verzorgingsplaats 't Scheld.

De motorrijder kwam rond 11.20 uur op de rijbaan richting Vlissingen in botsing met een personenauto. Passanten schoten te hulp en waarschuwden de politie en ambulancedienst.

De gewonde motorrijder is volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en de ernst van het letsel is verder nog niets bekend. Een bergingsbedrijf heeft zowel de motor als de personenauto getakeld en afgevoerd.

Een rijbaan was vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten. Dit zorgde voor licht oponthoud. Na een uur was de weg weer helemaal vrij.