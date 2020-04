Negen partijen van de Provinciale Staten in Zeeland willen een extra vergadering over de compensatie voor de marinierskazerne. Zij vinden dat Gedeputeerde Staten hen niet genoeg betrekken bij het proces voor het samenstellen van het compensatiepakket.

Het gaat om de provinciale partijen GroenLinks, D66, Forum voor Democratie, Fractie Koevoets, Partij Pro Zeeland, PvdA, PVV-Bosch, SP en 50PLUS.

De provincie Zeeland wil gecompenseerd worden omdat het kabinet in februari besloot om de marinierskazerne in Doorn niet te verplaatsen naar Vlissingen, maar naar het Gelderse Nieuw-Milligen.

Bernard Wientjes is aangesteld om te bemiddelen tussen Zeeland en Den Haag door het pakket aan compensatiemaatregelen vorm te geven. Het gaat dan om financiële vergoedingen voor het niet realiseren van een nieuwe marinierskazerne in Vlissingen, maar ook om andere manieren om de economie en sociale structuur in Zeeland te versterken.

'Provinciale Staten staan buitenspel'

Wientjes is al enkele weken aan het werk, maar met de Provinciale Staten heeft hij volgens de partijen nog maar tien minuten overlegd. Daarom willen ze een extra vergadering.

"We hebben begrip voor de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen", laat fractievoorzitter Gerwi Temmink van GroenLinks namens de negen partijen weten. "We waarderen de voortvarendheid waarmee Wientjes aan de slag is gegaan. Maar toch leeft het gevoel dat Provinciale Staten buitenspel staan."

In een unaniem aangenomen motie vroegen de Provinciale Staten op 4 maart aan de Gedeputeerde Staten om een procesvoorstel en ruimte om ideeën in te brengen aan het begin van het traject.

"We lezen in de pers dat Wientjes met veel partijen overlegt en al ideeën heeft over wat hij wel en niet wil voorstellen. Vrijdag is er pas voor het eerst tijd voor de Provinciale Staten om te overleggen over die ideeën. Dat is volstrekt onvoldoende en kan op geen enkele manier een vervanging zijn voor ons eigen politieke proces. Wij wachten nog steeds op het procesvoorstel", aldus Temmink.