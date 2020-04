De gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere betalen hun zorg- en vervoersaanbieders door tot 1 juni. Zo willen de drie Walcherse gemeenten voor de komende weken financiële zekerheid bieden aan de partijen waarmee ze een contract hebben.

Het gaat om aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning en vervoerders, waaronder het leerlingenvervoer.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport riep gemeenten begin april op om vanwege de coronacrisis aanbieders in het sociaal domein financiële zekerheid te bieden tot in elk geval 1 juni. In deze lijn namen de Walcherse gemeenten deze week het besluit om bij te dragen aan de instandhouding van de zorginfrastructuur.

"Zorgaanbieders moeten zich inspannen om de ondersteuning zoveel mogelijk te continueren", aldus de gemeenten vrijdag in een gezamenlijk persbericht.

"In de praktijk worden creatieve oplossingen gevonden waardoor in veel gevallen de levering van zorg wordt voortgezet, al is dat soms anders dan mensen gewend zijn. Zorgaanbieders doen er alles aan om de best mogelijke ondersteuning te blijven bieden."

Inwoners van de drie gemeenten die vragen hebben over hun persoonlijke situatie kunnen contact opnemen met hun zorgaanbieder.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.