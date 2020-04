Een woning aan de Irislaan in Vlissingen is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. In het huis woede donderdagavond een uitslaande brand.

Het vuur werd ontdekt op de bovenverdieping van het rijtjeshuis. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de woning. Er werden twee blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet.

Bij de brand raakte niemand gewond. De bewoners konden de woning op tijd verlaten. In de naastgelegen woningen is rook- en roetschade ontstaan. Er is nog enige tijd nageblust.

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.