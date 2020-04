Tijdens een huiszoeking in een hoekwoning aan de Wijdaustraat in Middelburg heeft de politie donderdagochtend diverse goederen in beslag genomen.

De huiszoeking is gedaan in het kader van een lopend rechercheonderzoek, meldt de politie. De hoekwoning was bewaakt met een tiental camera's.

De goederen zijn in zakken naar een politiebusje gebracht en vervolgens meegenomen voor nader onderzoek.

De politie bracht ook diverse ordners naar buiten, wat vermoedelijk de administratie betreft.

Bij het onderzoek wordt samengewerkt door de douane en de politie. Meer details zijn nog niet bekend.