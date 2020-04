De provincie Zeeland maakt 2 miljoen euro vrij voor steun aan het Zeeuwse bedrijfsleven.

"Hoewel de financiële gevolgen nog niet te duiden zijn, staat wel vast dat het coronavirus een enorme impact op tal van sectoren heeft", laat het college van Gedeputeerde Staten weten bij het verschijnen van de Voorjaarsnota.

Het college verwacht dat er minder uitgaven zijn of dat budgetten moeten worden overgeheveld naar volgend jaar, omdat projecten en activiteiten niet doorgaan vanwege het coronavirus.

Na de zomer kijkt het college of de 2 miljoen euro genoeg is of dat er meer nodig is.

18 miljoen voor op gang helpen economie

Verder wil de provincie met duurzame investeringen de economie straks weer op gang helpen. Voor dit soort investeringen is 18 miljoen euro opgenomen in de Voorjaarsnota.

Het geld gaat naar knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, cofinanciering van Europese subsidies en het versterken van samenwerking met de Universiteit van Gent in het onderwijsprogramma Campus Zeeland.

Verder is er geld voor projecten die passen in de Regionale Energiestrategie. Ook is er 6 miljoen euro beschikbaar voor jaarlijkse uitgaven, zoals de restauratie van historisch erfgoed en maatregelen rondom biodiversiteit en groenbeheer.