Medewerkers van de politie, brandweer, ambulancemedewerkers van het Witte Kruis, de Koninklijke Marechaussee, de handhaving, verkeerspolitie en van de mobiele eenheid hebben donderdag voor het ziekenhuis in Goes hun waardering geuit voor het Zeeuwse zorgpersoneel.

"We willen ze een hart onder de riem steken in deze bizarre tijd", zei politieman Richard de Boer. De hulpverleners hebben geklapt en zetten hun sirenes aan.

Het idee voor de actie ontstond toen een aantal handhavers bij een incident met elkaar in gesprek raakte over de coronacrisis. "We besloten toen al snel om de handen ineen te slaan en samen een solidariteitsactie op poten te zetten".

Rond 12.30 uur reed een colonne hulpverleningsvoertuigen, met sirenes aan, het parkeerterrein van ziekenhuis Adrz op waarna de hulpverleners uitstapten en applaudisseerden voor de artsen, verpleegkundigen en ander personeel van het ziekenhuis.

Burgemeester Margo Mulder van de gemeente Goes sprak de zorgverleners ook toe. Ook zij sprak haar waardering uit voor het werk dat zij leveren. "Achter deze hulpverleners die hier staan, staan nog veel meer mensen. Zij hebben een boodschap: 'Dank je wel en houd vol'."