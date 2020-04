Joost de Goffau wordt donderdagavond in een halfvolle raadszaal geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Goes. Hij volgt Derk Alssema op, die deze maand is begonnen als burgemeester van Gilze en Rijen.

De installatie van De Goffau is anders dan anders vanwege de verspreiding van het coronavirus. De raad vergadert in een aangepaste samenstelling. Er zijn dertien mensen aanwezig, genoeg om besluiten te kunnen doorvoeren.

Voor gasten is geen ruimte in de raadszaal. De installatie is voor iedereen te volgen via een livestream op de website van de gemeente. De vergadering begint om 19.30 uur.