De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een woningbrand aan de Frisostraat in Schore. Een persoon is gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe groot de schade is, is niet duidelijk.

Rond 21.30 uur kwam er een melding binnen over een keukenbrand aan de Frisostraat. De brandweer, ambulance en politie kwamen ter plaatse.

Er kwam flink wat rook uit de woning. Een persoon heeft zelf geprobeerd de brand te blussen met een brandblusser. Hij is door het ambulancepersoneel gecontroleerd omdat hij mogelijk rook had ingeademd. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De brandweer kreeg de brand onder controle. Het is niet bekend hoe groot de schade aan het huis is. Ook de oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.