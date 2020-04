Midden-Zeeland Brandweer rukt uit voor woningbrand in Schore Slideshow Infographic Video De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een woningbrand aan de Frisostraat in Schore. Een persoon is gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe groot de schade is, is niet duidelijk.