Een 59-jarige man uit Lewedorp heeft in de nacht van zaterdag op zondag meerdere malen een waarschuwing gekregen na het overtreden van de noodverordening. In zijn woning had hij acht mensen op bezoek. Daarnaast werd er harde muziek gedraaid.