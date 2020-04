De eerste auto’s zijn maandagmorgen onder het spoor in Goes door gereden. De Terwellegang, waarover jaren is gesproken en waar meer dan twee jaar aan is gewerkt, is open voor auto’s en fietsers.

De aannemer heeft dit weekend de onderdoorgang aangesloten op de rotonde aan de kant van het stadskantoor. Een paar weken geleden was dit al gebeurd aan de zuidkant van het station.

Nu het Kompasplein is aangesloten op de Terwellegang kan iedereen onder het spoor door. De gemeente Goes noemt het een mijlpaal. Het is een van de grootste infrastructurele klussen in de geschiedenis van de gemeente.

De gemeente wilde af van de rijen auto’s voor de spoorovergang, die er ook voor zorgden dat het verkeer van en naar de binnenstad niet goed doorstroomde.

"Het is bovendien een flinke stap vooruit voor de verkeersveiligheid”, zegt projectleider Victor de Vries. "De bottleneck in de doorstroming van het verkeer is weg."