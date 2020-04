Midden-Zeeland Politie houdt man (72) aan voor rijden onder invloed in Vlissingen Slideshow Infographic Video Een 72-jarige man is donderdagavond aangehouden omdat hij schade had veroorzaakt aan een tuin en een personenauto in Vlissingen nadat hij onder invloed achter het stuur had gezeten. Vervolgens reed hij met zijn eigen auto weg zonder zijn identiteit kenbaar te maken.