Een 37-jarige man uit Vlissingen is zaterdagavond aangehouden op verdenking van witwassen en het overtreden van de Opiumwet. De man had tijdens een controle enkele duizenden euro's op zak. Daarnaast was hij in het bezit van amfetamine en MDMA.

De man reed in zijn auto over de Boulevard Evertsen toen hij aan de kant werd gezet door surveillerende politieagenten. Toen de politie om zijn legitimatie vroeg, zagen zij dat de man een flink geldbedrag bij zich had.

De man kon geen verklaring geven voor de enkele duizenden euro's aan geld. Hierop werd de 37-jarige man uit Vlissingen aangehouden op verdenking van witwassen.

Uit onderzoek bleek dat de man in het bezit was van ruim 30 gram amfetamine en ruim 5 gram MDMA-kristallen. Het geld en de drugs zijn in beslag genomen. De politie besloot een huiszoeking bij de man thuis te doen. Ook daar werd een flink geldbedrag aangetroffen. Dat is in beslag genomen.

De man is ingesloten in een politiecellencomplex en zal worden gehoord.