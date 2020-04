Midden-Zeeland Kerken en verenigingen Vlissingen stoppen tijdelijk met ophalen oud papier Slideshow Infographic Video Vlissingse kerken en verenigingen stoppen tijdelijk met het ophalen van oud papier in de gemeente in verband met het coronavirus. Bewoners kunnen het oud papier tijdelijk thuis opsparen of zelf naar een oudpapiercontainer brengen.