Midden-Zeeland Automobilist rijdt door na aanrijding met geparkeerde auto in Vlissingen Slideshow Infographic Video Op de Paul Krugerstraat in Vlissingen is zaterdagochtend een automobilist tegen een geparkeerde auto gereden. Na het ongeluk ging de veroorzaker er in eerste instantie vandoor, maar het lukte de politie om de bestuurder even later op straat te achterhalen.