Midden-Zeeland UWV: Aanvragen WW-uitkeringen in Zeeland vervijfvoudigd Het aantal aanvragen voor een WW-uitkering is in Zeeland in de afgelopen maanden vervijfvoudigd vanwege de coronacrisis, zo blijkt uit de eerste Coronamonitor Zeeland. In de week van 16 maart waren er ruim vijfhonderd aanvragen. Dit aantal lag in de maanden daarvoor op ongeveerd honderd.