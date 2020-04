Een 72-jarige man is donderdagavond aangehouden omdat hij schade had veroorzaakt aan een tuin en een personenauto in Vlissingen nadat hij onder invloed achter het stuur had gezeten. Vervolgens reed hij met zijn eigen auto weg zonder zijn identiteit kenbaar te maken.

Het incident vond plaats toen een 31-jarige man uit Vlissingen in zijn auto door de Dreesstraat reed en linksaf wilde slaan naar de Van der Brugghenstraat. Op datzelfde moment haalde de 72-jarige man in en kwamen beide voertuigen met elkaar in botsing.

De auto van de verdachte reed via het trottoir de voortuin in van een woning in de Van der Brugghenstraat. Daarbij reed hij een haag plat en belandde hij vervolgens in een tweede voortuin.

Omdat de veroorzaker van de schade zijn kentekenplaat was verloren, was snel bekend om wie het ging. De politie hield de betrokken man kort daarna aan. Uit een ademanalyse bleek dat hij ruim drie keer zoveel had gedronken als toegestaan.

De man heeft zijn rijbewijs in moeten leveren. De officier van justitie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Tegen de 72-jarige man is aangifte gedaan.