Het terugplaatsen van de Stationsbrug in Middelburg is maandag live te volgen via een livestream. Er mag geen fysiek publiek aanwezig zijn in verband met de coronacrisis.

Mensen die toch komen riskeren een boete, zo waarschuwt de provincie.

De overheden waarschuwen niet voor niets, want toen de Stationsbrug vorig jaar werd verwijderd kwamen heel veel mensen kijken. De zeventig jaar oude Stationsbrug is maanden weggeweest voor een grote renovatie.

Het terugplaatsen begint maandag, maar de brug is dan niet meteen klaar. De verwachting is dat de brug over het Kanaal door Walcheren op 10 april weer klaar is voor gebruik.

Maandag is de tijdelijke pontonbrug niet toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Er rijdt twee keer per uur een pendelbus. Scheepvaart in het kanaal is van 30 maart tot 10 april niet mogelijk.

