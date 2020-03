Midden-Zeeland Uitreiking Four Freedoms Awards verzet naar volgend jaar om coronavirus Slideshow Infographic Video De uitreiking van de Four Freedoms Awards, die zou plaatsvinden op 14 april in de Nieuwe Kerk in Middelburg, gaat niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. De prijsuitreiking zal worden verzet naar april 2021.