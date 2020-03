Midden-Zeeland Goes zet opnieuw een valkenier in tegen meeuwen Slideshow Infographic Video De gemeente Goes gaat opnieuw een valkenier inzetten om de meeuwenoverlast in de binnenstad tegen te gaan. In maart, april, mei en juni vliegt er regelmatig een roofvogel boven de binnenstad die de meeuwen moet afschrikken.