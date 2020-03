Midden-Zeeland Automobilist in Goes aangehouden met 12 gram cocaïne en 2 gram heroïne Slideshow Infographic Video De politie heeft dinsdagmiddag op het Tiendenplein in Goes iemand aangehouden nadat in zijn auto een handelshoeveelheid harddrugs werd aangetroffen. Het gaat om een 25-jarige man uit Bergen op Zoom.