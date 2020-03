Midden-Zeeland Bergenaar zwaar mishandeld op parkeerplaats in Zeeland Slideshow Infographic Video Een achttienjarige man uit Bergen op Zoom is maandag rond 21.45 uur zwaar mishandeld op een parkeerplaats aan de Hoofdpoortstraat in het Zeeuwse Zierikzee. De politie is nog op zoek naar de verdachte.