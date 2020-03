Midden-Zeeland Medewerker Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes besmet met coronavirus Slideshow Infographic Video Een medewerker van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) in Goes is maandag positief getest op het coronavirus. De medewerker is volgens de hiervoor geldende protocollen opgevangen en zit in thuisisolatie.