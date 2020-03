Vanwege de verspreiding van het coronavirus worden evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Hoe staat het erbij in Midden-Zeeland?

Bibliotheken

De Zeeuwse bibliotheken melden in een gezamenlijk persbericht dat alle bibliotheken in de provincie vooralsnog openblijven. Wel worden alle activiteiten die vanaf maandag gepland stonden geschrapt. Daarnaast treffen de bibliotheken maatregelen in het kader van de gezondheid van medewerkers en bezoekers. Er wordt bijvoorbeeld extra schoongemaakt.

Ook zijn de openingstijden iets aangepast. Zo is de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg alleen overdag open van 10.00 tot 17.00 uur. De uitleentermijn van materialen wordt verlengd met drie weken. Overdag zijn bezoekers gewoon welkom om de krant of een tijdschrift te komen lezen.

Adrz-locaties

De Admiraal de Ruyter Ziekenhuizen (Adrz) in Goes en Vlissingen blijven vooralsnog open. Wel treft Adrz enkele maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo mag er nog maar één bezoeker per patiënt langskomen. Dat geldt voor alle bezoekers van alle leeftijden op alle afdelingen.

Ook zijn de bezoektijden gewijzigd. Bezoekers zijn voorlopig alleen nog welkom tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Mensen met verkoudheidsklachten worden verzocht niet naar het ziekenhuis te komen.

Zeelandtheaters en concerten

Zeelandtheaters is de overkoepelende organisatie voor de Schouwburg Middelburg, het Theater de Mythe in Goes en het Scheldetheater in Terneuzen. De organisatie laat weten dat alle voorstellingen tot en met 31 maart worden geannuleerd.

Concertzalen 't Beest in Goes, De Spot in Middelburg en De Piek in Vlissingen hebben voor zover mogelijk hun concerten verplaatst naar andere datums. Ook de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg en de Sint Jacobskerk in Vlissingen, waar doorgaans klassieke concerten worden gegeven, sluiten tot het einde van de maand hun deuren.

Musical Michiel de Ruyter

De uitvoeringen van de musical Michiel de Ruyter worden verzet naar een andere datum. Drie uitvoeringen zouden 20 en 21 maart plaatsvinden in Theater de Mythe in Goes. In de weekenden erna zou de musical te zien zijn in Middelburg en Terneuzen.

Vervangende datums zijn nog niet bekend, maar de organisatie houdt alle mensen die een kaartje hebben gekocht op de hoogte.

Zeelandhallen en musea

In de Zeelandhallen in Goes zijn alle geplande beurzen voor maart geannuleerd. Er stonden onder meer een E-bike-event, een carrièrebeurs en een seniorenbeurs op de agenda.

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, het Zeeuws Museum in Middelburg, het Muzeeum in Vlissingen, het Historisch Museum de Bevelanden in Goes en het Fruitteeltmuseum in Kapelle doen dat ook. Het Polderhuismuseum in Westkapelle blijft vooralsnog wel open, maar heeft alle activiteiten geschrapt.

Opruimactie Schone Schelde

De opruimactie 'Schone Schelde' die zaterdag zou plaatsvinden langs de Ooster- en Westerschelde gaat niet door. De organisatie van de actie tegen zwerfvuil, Schoon Zeeland, laat weten naar een nieuwe datum voor de opruimactie te zoeken.

NL Vitaal-bijeenkomst

De NL Vitaal-bijeenkomst die op 24 maart in Middelburg zou plaatsvinden, is verplaatst naar 15 september. Mede-organisator Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) heeft de laatste dagen veel afmeldingen ontvangen voor de bijeenkomst. Er zouden meer dan tachtig organisaties komen. Wethouder Carla Doorn van de gemeente Middelburg snapt de beslissing om de bijeenkomst af te gelasten.

Het coronavirus in het kort Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen.

Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit aantal kan dalen bij goede voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen. Met voorzorgsmaatregelen kun je deze mensen beschermen.

