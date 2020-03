Zeeuwse wijken gaan pas definitief van het gas af als er een "betrouwbaar en betaalbaar alternatief" is. Zo blijkt uit de Regionale Energiestrategie (RES) die de provincie dinsdag presenteerde.

Zeeland wil vanaf 2050 alleen nog maar hernieuwbare energie opwekken. Bovendien moeten in dat jaar alle woningen in de provincie energieneutraal zijn en mag het vervoer geen CO2 meer uitstoten.

Dat zijn de belangrijkste doelstellingen in de Regionale Energiestrategie (RES), die Zeeland dinsdag, als eerste van alle provincies, heeft gepresenteerd. Alle regio's in Nederland komen met een energiestrategie waarmee ze aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs willen voldoen.

Als het gaat om hernieuwbare energie zet de provincie in op een toename van zonne- en windenergie, maar wil ze ook de kracht van het water benutten, bijvoorbeeld door getijdencentrales. Daarnaast onderzoekt ze of de kerncentrale in Borssele langer kan openblijven.

In 2030 moet er in Zeeland drie terawattuur aan hernieuwbare energie worden geproduceerd, is de ambitie in de RES. Dat is ongeveer hetzelfde als het huidige Zeeuwse energieverbruik.

Provincie wil isolatie en verbeteren van apparatuur in huizen

De provincie wil de woningvoorraad vooral verduurzamen door middel van isolatie en het verbeteren van apparatuur in de huizen. Ze wacht met het afkoppelen van wijken van het gasnet. "We stellen dat uit tot we zeker weten dat dit voor die wijk de beste oplossing is en er een betrouwbaar en betaalbaar alternatief is."

Het opzetten van warmtenetten, zoals dat in grote steden gebeurt, is lastig in Zeeland, doordat woningen vaak ver uit elkaar liggen.

Elektrisch rijden wordt de komende jaren flink gestimuleerd. Zeker is dat het aantal deelauto's en de mogelijkheden om auto's op te laden moeten worden uitgebreid.

Een streven in de RES is dat Zeeland inzet op de bouw van een groene waterstoffabriek. Verschillende overheden, instanties en bedrijven hebben daarvoor al stappen gezet.

De RES in Zeeland is gemaakt door de Zeeuwse overheden, maatschappelijke instellingen, bedrijven en inwoners. De strategie moet om de twee jaar worden geëvalueerd en bijgesteld.