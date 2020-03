Een negentienjarige man uit Kapelle is woensdagavond in Goes door de politie aangehouden, omdat hij verschillende soorten drugs en een honkbalknuppel in zijn auto had liggen.

Twee surveillerende agenten reden over de Albert Joachimikade in Goes toen zij besloten de auto van de man te controleren. Het voertuig stond stil op een parkeerplek.

Bij het aanspreken van de bestuurder leek het erop dat hij onder invloed was. Op de vraag of hij drugs bij zich had, antwoordde hij bevestigend. Hierop doorzochten de agenten de auto.

In het voertuig werden ruim 36 gram hennep en 3 gram cocaïne aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Ook een honkbalknuppel is in beslag genomen.

De man is aangehouden als verdachte van handelen in verdovende middelen en is overgebracht naar een politiecellencomplex.