Midden-Zeeland Joost de Goffau nieuwe CDA-wethouder in de gemeente Goes Slideshow Infographic Video Joost de Goffau is de kandidaat-wethouder voor het CDA in de gemeente Goes. De 29-jarige De Goffau is de beoogd opvolger van Derk Alssema, die burgemeester wordt in de gemeente Gilze en Rijen.