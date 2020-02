Midden-Zeeland Staatssecretaris Visser biedt excuses aan voor aanpak verhuizing kazerne Slideshow Infographic Video Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) biedt haar excuses aan voor de manier waarop zij heeft besloten de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen af te blazen. "Ik had mijn twijfels over de verhuizing eerder moeten delen met Zeeland en met de Tweede Kamer", zei de VVD-bewindsvrouw donderdag in het debat in de Tweede Kamer.