Connexxion Taxiservices neemt vanaf zaterdag een groot deel van het taxivervoer in de Bevelandse gemeenten over van het failliete Taxi Centrale Renesse (TCR), hebben de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal donderdag bekendgemaakt.