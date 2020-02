Premier Mark Rutte gaat op uitnodiging van de VVD-afdeling in Zeeland op donderdag 5 maart naar die provincie toe om met burgers in gesprek te gaan over de misgelopen marinierskazerne, zo meldt Omroep Zeeland maandagavond.

Op 14 februari maakte het kabinet bekend dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen van de baan is: er is toch niet gekozen voor een kazerne in Zeeland, maar voor een in het Gelderse Nieuw-Milligen, bij Apeldoorn.

De VVD in Zeeland heeft altijd fel voor de komst van de kazerne gepleit en is nu teleurgesteld in partijgenoten Rutte en Barbara Visser, de staatssecretaris van Defensie.

VVD-gedeputeerde Dick van der Velde kijkt uit naar de komst van Rutte. "Op deze manier kan de premier zelf met de Zeeuwen in discussie gaan over het voorgenomen kabinetsbesluit om de marinierskazerne niet meer naar Vlissingen te laten verhuizen."

Eerder bood staatssecretaris Visser al haar excuses aan voor de manier waarop zij heeft besloten de verhuizing af te blazen. "Ik had mijn twijfels over de verhuizing eerder moeten delen met Zeeland en met de Tweede Kamer", zei de bewindsvrouw vorige week in het debat in de Tweede Kamer.