Het slachtoffer dat maandagmiddag gewond raakte bij een steekincident in het centrum van Goes, is een 25-jarige man uit Middelburg, zo meldt de politie dinsdag. De achttienjarige verdachte is direct na het incident aangehouden.