Een 23-jarige man uit Domburg is maandag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens doodslag. In 2016 schudde de man zijn vier maanden oude zoon zo hard door elkaar, dat er bij het kind hersenletsel ontstond. Drie dagen later overleed de baby.