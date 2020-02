De brandweer is zondag in heel Zeeland in totaal twintig keer uitgerukt voor meldingen over stormschade, waarvan voornamelijk naar Zeeuws-Vlaanderen.

De meldingen gingen over schade aan daken, zoals los gewaaide dakpannen, dakbedekking of goten. Ook een aantal bomen in de provincie gingen om en blokkeerden de weg.

In Zeeland raakte voor zover bekend niemand gewond door de storm.

Veiligheidsregio's in Nederland kregen tientallen meldingen van schade en overlast als gevolg van storm Dennis, maar de situatie viel over het algemeen mee ten opzichte van storm Ciara.

Storm Dennis bereikte boven Vlieland orkaanachtige windsnelheden van 120 kilometer per uur. Tot 18.00 uur gold er code geel in het hele land en tot 21.00 uur was dit alleen nog in het oosten en het zuidoosten van kracht, meldde het KNMI.