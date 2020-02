SGP Reimerswaal heeft de 45-jarige Maarten Both woensdag voorgedragen als nieuwe wethouder. De huidige wethouder Jaap Sinke legt per 1 april zijn functie neer.

Both is sinds mei 2018 lid van de gemeenteraad van Reimerswaal en fractievoorzitter van de SGP. Van 2002 tot 2010 was hij gemeenteraadslid in de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Nederlek.

"We zijn blij dat we een kandidaat hebben gevonden en hebben er alle vertrouwen in dat Maarten Both de juiste man is om Jaap Sinke op te volgen", aldus de Reimerswaalse SGP-voorzitter John Dorst.

Naar verwachting wordt Both in april geïnstalleerd als wethouder.