Midden-Zeeland Provincie onderzoekt reisgedrag van studenten in Zeeland De provincie Zeeland is gestart met een onderzoek naar het reisgedrag van studenten in het gebied. Dit omdat de provincie een beter beeld wil krijgen van de behoefte van leerlingen aan openbaar vervoer en wat de knelpunten hiervan zijn. Het onderzoek is gestart bij studenten uit Goes.