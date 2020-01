Een vrouw is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een steekincident in een woning in Sint Philipsland. Haar man is aangehouden.

Het incident gebeurde in een woning aan de Eendrachtstraat. Voorafgaand aan het steekincident vond een ruzie plaats. Wat de toedracht was van deze onenigheid, is nog onbekend. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het onderzoek naar de ruzie is in volle gang. Mensen die meer weten over het incident, worden verzocht om contact op te nemen met de politie.