Midden-Zeeland

OM: Noodweer bij agent die verdachte in been schoot in Kortgene

De agent die in augustus vorig jaar een verdachte in zijn been schoot tijdens een aanhouding, handelde uit noodweer. Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM) Zeeland-West-Brabant donderdag op basis van onderzoek door de Rijksrecherche.