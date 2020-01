Midden-Zeeland Zeeland wil deze week duidelijkheid over komst marinierskazerne De provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en Waterschap Scheldestromen willen nog deze week duidelijkheid over de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dat schrijven ze woensdag in een brief (pdf) aan staatssecretaris Barbara Visser (Defensie). De brief is ook gestuurd naar premier Mark Rutte.