VVD'er Cees Pille is donderdagavond geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Goes. Hij is de opvolger van Loes Meeuwisse, die in december burgemeester is geworden in de gemeente Noord-Beveland.

Pille is geboren in Woerden en heeft jarenlang in Rotterdam gewoond. Sinds 2017 woont hij in Goes. Pille is econoom en was werkzaam als secretaris van werkgeversorganisatie VNO-NCW in Zeeland.

Pille krijgt dezelfde portefeuille als Meeuwisse. Hij heeft onder meer financiën onder zijn hoede, maar wil zich ook sterk maken voor de bereikbaarheid van Goes en een bruisende binnenstad.