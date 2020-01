Midden-Zeeland Aantal uitrukken KNRM in Neeltje Jans en Westkapelle vorig jaar gestegen Het aantal uitrukken van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) naar het Zeeuwse Neeltje Jans en Westkapelle is in 2019 gestegen. In totaal gaat het om 77 keer naar Neeltje Jans, in vergelijking met 69 keer in het jaar daarvoor. In Westkapelle is er sprake van 55 uitrukken, in vergelijking met 34 in 2018.