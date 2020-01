Het aantal uitrukken van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) naar het Zeeuwse Neeltje Jans en Westkapelle is in 2019 gestegen. In totaal gaat het om 77 keer naar Neeltje Jans, in vergelijking met 69 keer in het jaar daarvoor. In Westkapelle is er sprake van 55 uitrukken, in vergelijking met 34 in 2018.

Mensen van de KNRM zijn vorig jaar in totaal 2.458 keer uitgevaren en hebben 4.258 mensen gered of geholpen. De aantallen zijn iets lager dan in 2018.

De KNRM heeft in Zeeland stations in Breskens, Cadzand, Hansweert, Neeltje Jans, Veere en Westkapelle. Het aantal uitrukken bij de rest van de Zeeuwse stations was stabiel of daalde licht. Over de hele provincie was er sprake van een lichte stijging van 295 naar 315.

Volgens de KNRM is het aantal uitrukken voor de binnenvaart en koopvaardij vorig jaar wel opvallend omhooggegaan. Bij de binnenvaart ligt de nadruk op hulpverleningen bij brand aan boord, stranding en zinken. Bij de koopvaardij gaat het vaak om medische evacuaties vanwege zieke zeelieden.