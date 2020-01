Midden-Zeeland Burgemeester Borsele roept provincie op signaal af te geven in Den Haag Burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele roept de provincie Zeeland op om van zich te laten horen in Den Haag over de zorgelijke financiële situatie in enkele gemeenten in de provincie. Borsele is een van de vier Zeeuwse gemeenten die onder preventief toezicht staat van de provincie, omdat ze geen sluitende meerjarenbegroting heeft ingediend.