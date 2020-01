De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand geblust in een boot die naast een loods aan de Zandkreekweg in Wolphaartsdijk stond.

Midden in de nacht meldde Veiligheidsregio Zeeland via Twitter dat de boot in brand stond. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand.

De brandweer onderzocht of de loods naast de brand gevaar liep. Al snel bleek dat dit niet het geval was. Even later was de brand geblust.