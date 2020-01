Midden-Zeeland Jaarwisseling in Zeeland verliep met enkele buitenbrandjes rustig De jaarwisseling in Zeeland is dit jaar met enkele buitenbrandjes rustig verlopen. In totaal rukte de brandweer 89 keer uit, voornamelijk voor kleine brandjes in onder meer ondergrondse containers. Ook de politie spreekt in gesprek met NU.nl van een rustig verlopen nieuwjaarsnacht in Zeeland.