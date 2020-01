De jaarwisseling in Zeeland is dit jaar met enkele buitenbrandjes rustig verlopen. In totaal rukte de brandweer 89 keer uit, voornamelijk voor kleine brandjes in onder meer ondergrondse containers. Ook de politie spreekt in gesprek met NU.nl van een rustig verlopen nieuwjaarsnacht in Zeeland.

Bij twee van de incidenten schaalde de brandweer op naar middelbrand omdat het een woning of gebouw betrof. De rest van de meldingen gingen over een kleine buitenbrand.

In een woning in Middelburg ontstond tijdens nieuwjaarsnacht een brand als gevolg van vuurwerk. De brand was na drie kwartier meester. Ook in Terneuzen rukte de brandweer uit voor een woningbrand.

Aan de Molenweg in Arnemuiden werden op oudjaarsdag autobanden in brand gezet en vatte een opslaggebouw van een basisschool vlam in Middelburg.

Hoewel de politie spreekt van een rustig verlopen nacht, zijn er vooralsnog geen precieze cijfers over het aantal incidenten of de aard daarvan. Mogelijk volgen die cijfers later deze week.