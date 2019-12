Midden-Zeeland Danny Vera populairste artiest in Middelburg bij stemming Top 2000 De Nederlandse zanger Danny Vera is het populairst in Middelburg bij de stemming voor de NPO Radio Top 2000, blijkt maandag uit een overzicht van NPO2 Radio. Bij de meeste gemeenten staat Queen met Bohemian Rhapsody op de eerste plek, maar in Middelburg is dat Danny Vera met Roller Coaster.